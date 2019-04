O que levou Xuxa contratar segurança para sua ex-Paquita

A ex-paquita Ana Paula “Pituxita” recebeu uma grande ajuda de Xuxa Meneghel para um drama pessoal. A apresentadora contratou um segurança particular para acompanhar a ex-assistente de palco para protegê-la.

Segundo conta o colunista Leo Dias, a medida ocorreu após denúncia de Pituxita de agressões sofridas por ela pelo marido José Roberto Barbosa.

Além do segurança pessoal, Xuxa também disponibilizou sua casa para Pituxita e tem dado suporte emocional a ela.

“A Xuxa em todo o momento me apoiou, nós temos um grupo aqui no Whatsapp e por lá todas as outras paquitas também me deram apoio. A Xu não está no Rio, mas ofereceu a casa dela e um segurança pessoal, tudo para proteger minha vida. Ela me perguntou porque eu ainda estava com esse homem, e eu digo pra ela o que falo pra todos, tudo por conta do meu filho”, contou Pituxita.

Além da ajuda de Xuxa, Pituxita já tomou medidas legais contra o marido. Provas e vídeos estão sendo apresentadas à justiça e uma medida protetiva foi solicitada contra José Roberto.