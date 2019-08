No Dia dos Pais, João Guilherme fala sobre saudade que sente de Leonardo

No Dia dos Pais, o ator João Guilherme decidiu usar sua conta no Instagram para falar sobre a ausência do seu. Na noite do último domingo (11), o filho do cantor Leonardo postou, em sua conta da rede social, uma foto com o pai e o irmão, Zé Felipe, e aproveitou para dizer algumas palavras.

O adolescente demonstrou carinho em relação ao cantor, desejando um feliz Dia dos Pais e falando do amor que sente por ele, mas concluiu o texto com uma frase um tanto polêmica. “Enfim, família é família e isso não muda nunca. Saudades de quem eu não vejo nunca“, escreveu.

No mesmo dia, horas antes de publicar o post, João também compartilhou uma foto ao lado do padrasto, Danilo Tuffi, gerando inevitáveis comparações por parte de seus seguidores.

João Guilherme é o filho caçula do cantor Leonardo. Com 17 anos de idade, ele já atuou em diversos filmes e também trabalha como dublador, cantor e youtuber.

