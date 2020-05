Uma série de artistas nacionais e internacionais se unirão em prol dos indígenas na próxima quinta-feira (28). O evento intitulado “Artists United for Amazonia: Protecting the Protectors” (Artistas Unidos pela Amazônia: Protegendo os Protetores, em inglês) e promovido pela Amazon Aid reunirá nomes como Jane Fonda, Stevie Wonder, Morgan Freeman e Wagner Moura, entre outros.

A intenção é arrecadar doações para o Fundo de Emergência da Amazônia para o combate ao novo coronavírus na região. A programação do festival será feita de forma online e será transmitida ao vivo pelo site da campanha e pelo Facebook a partir das 21h (horário de Brasília).

Além de Fonda, Wonder, Freeman e Moura, o evento ainda conta com a participação de nomes como Barbra Streisand, Ricky Martin, Cara Delevingne, Alfre Woodard, Matthew Modine, Q’orianka Kilcher, Maria Gadú e muitos outros artistas e celebridades.

Entre os líderes indígenas que estarão presentes, estão Sônia Guajajara, Angela Kaxuyana e Gregorio Diaz Mirabal. O festival também terá a presença de cientistas e especialistas como Jane Goodall, Thomas Lovejoy e Carlos Nobre, entre outros.

