Príncipe William participa de podcast sobre as mudanças climáticas

O Príncipe William está cada vez mais preocupado com a crise ambiental e tem mostrado que quer ser um agente transformador.

Nesta sexta-feira (23), ele participa da estreia do podcast Outrage + Optimism , lançado pela organização Global Optimism para falar sobre mudanças climáticas. Além disso, anunciou um novo prêmio para soluções ambientais, chamado Earthshot Prize, no inicio do mês de outubro.

“A grande maioria das pessoas quer fazer a coisa certa. Acho que temos de dar às pessoas a oportunidade de ver o caminho a seguir”, disse ele. O príncipe ainda reforçou a importância dos estudos científicos na área. “A ciência está aí e é irrefutável. Temos os dados. Então, vamos parar de falar sobre isso e vamos realmente providenciar a ação. Acho que é isso que será realmente necessário nos próximos dez anos”.

