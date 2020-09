Integrante da banda Lagum morre após show em formato drive-in em MG

Morreu na noite deste sábado (12) o baterista da banda mineira Lagum. Tio Wilson, como era conhecido Breno Braga, tinha 34 anos e teve uma indisposição depois de um show e morreu por causa de uma parada cardiorrespiratória, segundo comunicado da banda.

O grupo se apresentou ontem, às 21h, em um drive-in em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com ingressos esgotados, o grupo abriu uma sessão extra às 23h. Tio Wilson morreu no intervalo entre as duas apresentações. Não foi informado se o artista faleceu no local do show ou se foi levado para algum hospital.

Formada em 2014 em Belo Horizonte, a banda alternativa de pop, rock e reggae tem como um de seus hits a música “Deixa”. A versão mais famosa foi gravada em parceria com a cantora paulistana Ana Gabriela.

