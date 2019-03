View this post on Instagram

Casamento é pros fortes, disse e reafirmo mas nem sempre se é, se está ou se consegue ser forte. Eu nao consegui. Pedro e eu estamos em sintonias distintas e pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as “vontades”. Porem, ele sempre estara comigo, tera seu lugar na nossa casa e será a outra parte da minha potencia🚀. Quero ve-lo brilhar, crescer e dividir comigo a dificil e magica missao de educar nossos pintinhos🐥🐣🐣. A vitoria dele, SEMPRE sera a minha. Nao me sinto fracassada, sinto me lucida e inteligente♥️🧠. Sei que doi ver um casal se desfazer, meu coraçao sempre sangrou a cada separaçao assistida mas triste é ter as memorias q tenho da separaçao dos meus pais. Jamais! Somos amigos, parceiros e sempre estaremos juntos seja em Portugal, na Califa ou no Brasil. Estamos bem! Tristes mas juntos nessa passagem. Tudo passa! E aos jornalistas, que estao enlouquecendo meus amigos, a declaraçao é essa, parafraseando Chris Martin: “ We’ve turned our magic off” #wearediamonds #takingshape #sccobyluasempre #oqueseconstrói #naosedistrói #naosevocequiser #vida✨ #evoluçao #ubuntu😎 #familia #harmonia #lucidez #amorpróprio Nessa foto estavamos separados e vejam nosso olhar. Escolhemos sermos sempre assim, cuidado e afeto. Requer sabedoria mas eu nao to aqui pros creditos finais, eu quero a enciclopedia📚. #amorsófazcontademultiplicação❤