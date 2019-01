“Ia perder a hora”: casamento de Alok antes do nascer do sol vira meme

O DJ Alok se casou com a médica Romana Novais nesta terça (15) durante uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor. O que chamou atenção mesmo da internet foi o horário que o casal escolheu: antes do nascer do sol.

O evento começou por volta das 5h da manhã e terminou com o sol surgindo no horizonte. É claro que o horário incomum virou uma grande piada nas redes sociais e gerou muitos memes.

“Gente 5h da manhã, tem q acordar umas 2h pra poder arrumar, 3h pra sair, 4h pra ta la… Eu ia com ctz perder esse casamento e acordar só 12h”, brincou um rapaz.

Veja mais reações:

ALOK CASOU 5H DA MANHÃ NO CRISTO REDENTOR! Gente 5h da manhã, tem q acordar umas 2h pra poder arrumar, 3h pra sair, 4h pra ta la… Eu ia com ctz perder esse casamento e acordar só 12h — Lucas Rangel (@LucasRanngel) January 15, 2019

Casar 5h da manhã nem o Cristo Redentor acordou ainda — Tércio Marvete CRF (@terciobruno) January 15, 2019

Alok casando 5h da manhã no pé do Cristo Redentor. Não ia dar certo comigo. Pra começar que minha sogra já se atrasa quando a festa é as 22h, imagina de manhã… — Carlos Reffatti (@UnaBarbaRossa) January 15, 2019

imaginando o pessoal se arrumando pro casamento do alok 3h da manha pic.twitter.com/cH5clmfUfn — david (@dbrn_) January 15, 2019

cara o alok casou 5 DA MANHÃ

quem casa as 5 da manhã??????

se eu fosse convidada eu ia perder o casamento com toda certeza

se eu fosse a noiva eu ia perder também pq né — Larinha (@larineapig) January 15, 2019

queria ter dinheiro para casar as 06h da manhã no cristo redentor igual o alok pic.twitter.com/AdM4d5WxwK — junhor (@itsplun) January 15, 2019

eu no casamento do alok pic.twitter.com/yGPHiyhBtP — tinker bell (@marmeloemartelo) January 15, 2019