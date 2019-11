Charles Guttenberg, 57 anos, que ficou nacionalmente conhecido como Rapadura no programa humorístico A Praça é Nossa, faleceu na tarde de ontem (26). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Pitangueiras, em Jundiaí, interior de São Paulo.

O humorista deu entrada no hospital há uma semana e passou por uma cirurgia no aparelho digestivo. Após complicações do procedimento, ele não resistiu. O motivo da sua internação ainda não foi divulgado.

Charles estreou no programa A Praça é Nossa, em 2004, atuando ao lado de Dedé Santana. Depois do sucesso da dupla, eles começaram a ocupar as tardes de domingo na televisão com Dedé e o Comando Maluco.

O velório acontecerá no Cemitério Nossa Senhora do Montenegro, no Jardim do Lago, nesta quarta-feira (27), das duas horas da manhã até as 14:30h, e será aberto ao público.

