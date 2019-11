Homem se passa por organizador do velório do Gugu para enganar famosos

Nesta terça-feira (26) foi divulgado que um homem, que se identifica como Júnior, entrou em contato com uma série de famosos, dizendo que era responsável pela organização do velório do apresentador Gugu Liberato. Na abordagem, o golpista ainda teria informado que a mãe do jornalista gostaria de conversar com esses artistas.

A assessora do apresentador informa que o caso se trata de um golpe. “Não existe ninguém convidando artistas para falar com a família. A família não tem condição de falar com ninguém”.

De acordo com a assessoria, o velório do apresentador Gugu Liberato será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aberto ao publico. Já o enterro acontecerá no Cemitério Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde a família do apresentador tem jazigo. Informações como data e horário ainda não foram divulgadas.

