Harry e Meghan devem chamar um casal famoso para apadrinhar o bebê real

George e Amal Clooney são os mais bem cotados para serem os padrinhos do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, diz a imprensa britânica. De acordo com o Daily Mail, o casal está “quase confirmado” para apadrinhar o bebê real.

O jornal revelou que uma fonte próxima à realeza disse que “Amal e Meghan são próximas há anos” e que “Harry e George se tornaram amigos por causa disso”. Ela afirmou ainda que os dois são muito mais próximos do que as manchetes mostram.

+ A razão da rainha Elizabeth não abdicar do trono

As suspeitas são fortes porque os Clooney foram um dos convidados do casamento real. Os quatro, aliás, passaram alguns dias juntos em uma vila na Itália recentemente.

+ O apelido fofo que George e Charlotte deram ao príncipe William

+ Veja fotos da nova casa de Meghan e Harry

Siga CLAUDIA no Instagram