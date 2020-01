Rainha teria ficado mais brava com Harry do que com Andrew

Meghan Markle e o Principe Harry declararam na última quarta-feira (8) que se afastariam do papel de membros sênior da Família Real britânica.

Em meio a boatos e a todo o burburinho causado pela decisão do casal, muitas pessoas ficaram desapontadas – e isso inclui a Rainha Elizabeth II.

Segundo a revista People, a monarca ficou totalmente irritada e chateada com a o ocorrido, e marcou uma reunião com Harry e seu pai, o Príncipe Charles.

De acordo com um informante próximo à Família Real, Elizabeth II teria ficado irritada por não ter sido procurada pelo casal antes do anúncio. Segundo a fonte, “existe uma grande dor quanto a isso”.

Um comunicado oficial emitido pelo palácio de Buckingham indicava que “as discussões com o duque e a duquesa estavam em estágios iniciais”. A nota lamentava a decisão do casal. “Nós entendemos o desejo deles de tentar um caminho diferente, mas esses assuntos são complicados e levam tempo para serem trabalhados”.

Mas não parou por aí. Em entrevista ao “Good Morning Britain”, Dickie Arbiter, um ex-porta-voz da realeza — que inclusive é um ‘odiador’ de Meghan Markle —, disse que a decepção da rainha com o casal foi maior que com qualquer outra polêmica. Isso incluiria a da relação entre o filho de Elizabeth II, Andrew, com Jeffrey Epstein, magnata americano acusado de estuprar menores de idade e comandar um esquema de tráfico sexual.

“A rainha está muito decepcionada e com muita raiva. Provavelmente mais zangada do que ela se sentiu após a entrevista bombástica de Andrew no ano passado”, contou.

Dickie deu a entender que a rainha sabia do comportamento de Andrew há muito tempo e que estaria mais furiosa agora por ter sido pega de surpresa. “Veja bem, essa história do Epstein e do Andrew estava acontecendo há séculos. Isso [o afastamento de Harry e Meghan] é uma bomba que acabou de explodir”.

