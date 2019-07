Glória Maria publica texto sincerão e recebe apoio nas redes

View this post on Instagram

Assim é lindo não é? Mas tem o lado B Rsrsrsr ! Brigam! Enjoam no barco! Disputam a mamãe! Ciúme! Reclamam do calor excessivo! Do vento forte! Da saudade das amigas que ficaram no Brasil! Não gostam de acordar cedo! Mas não querem que as férias terminem! Rsrsrsr . Como uma mãe solteira administra tudo isso? Num barco com elas que nadam que nem peixinhos.! E eu não sei nadar! Sempre tentando aprender a viver!! Mas não é fácil. Lembra que este espaço é da Glória Maria Real. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras!! Só vida de verdade!!❤️💃🏼💎🙏🏿👄