Por que a Globo não renovou o contrato com Bianca Bin

Depois de 10 anos, a trajetória de Bianca Bin na Rede Globo pode estar chegando ao fim. Segundo o Notícias da TV, desde seu último papel como a Clara de ‘O Outro Lado do Paraíso’, entre 2017 e 2018, a atriz teria recusado propostas para trabalhar em duas novelas.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Ela teria dito não para o papel de Josiane, hoje interpretada por Agatha Moreira em ‘A Dona do Pedaço’ e não aceitado participar de ‘Salve-se Quem Puder’, próxima novela das 19h.

Bianca estaria tendo dificuldades para conciliar a rotina de gravações com outros compromissos. Razão que desagradou o time de executivos da Globo. Com isso, a atriz não faz mais parte do elenco fixo da emissora.

Em nota, a Globo afirmou que ambas as partes chegaram juntas ao acordo e que “o que mudou foi a relação de trabalho. Nada impede que no futuro a atriz seja escalada para uma nova obra.”

Já a assessoria de Bianca declarou que ela está feliz trabalhando com o cinema e o teatro e que escolhas de direcionamento da carreira como esta “servem para deixar a imagem descansar”.

Leia também: Beiçola de A Grande Família enfrenta dificuldades financeiras e pede ajuda

+ Lázaro Ramos diz que separação ajudou seu casamento com Taís

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?