Beiçola de A Grande Família enfrenta dificuldades financeiras e pede ajuda

Marcos Oliveira, mais conhecido por interpretar o Beiçola em ‘A Grande Família’, desabafou sobre as dificuldades financeiras que tem enfrentado. Sem trabalho fixo desde ‘Deus Salve o Rei’, o ator terá que deixar o apartamento onde vive em Botafogo por não conseguir mais custeá-lo.

“Quero ir para algum lugar em que o aluguel seja mais barato. Tenho que pagar uma conta de luz de R$ 250 na semana que vem senão vão cortar o fornecimento”, contou ao site O Dia.

Atualmente, sua renda vem das reprises de ‘A Grande Família’, mas ele afirma que a quantia está longe de ser o suficiente para cobrir todas as despesas. “Quando depositam, é R$ 600, no máximo”.

Em setembro, Marcos viajará para o interior de São Paulo, onde apresentará o monólogo ‘Evolução’. O dinheiro arrecadado com o espetáculo, porém, só chegará até ele em outubro, após o fim da temporada. Enquanto isso, Thony di Carlo, um amigo do ator, postou um vídeo nas redes sociais no qual pede que fãs depositem dinheiro na conta de Marcos para ajudá-lo.

“Não quero ficar mendigando. Quero trabalhar em qualquer emissora. Fiquei 14 anos no ar com ‘A Grande Família’, mas gastei muito dinheiro tratando da minha fístula. Nem tudo o plano de saúde cobria”, completou, reforçando que apenas deseja um emprego, não importa a emissora.

