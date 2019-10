Giovanna Ewbank encanta seguidores com foto do filho Bless

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão no maior clima de férias com a família em Jericoacoara, no Ceará. Inclusive, na última terça-feira (8), a apresentadora compartilhou nas redes sociais um clique raro do filho Bless, irmão de Titi.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Preparado para curtir o sol e praia, Bless apareceu com boné e boias nos braços. Famosos se derreteram com a fofura do menino. Taís Araújo comentou que “morreu de amor” ao ver o pequeno, já Regina Casé disse que Bless é a “coisa mais linda do mundo”. Confira a foto abaixo:

Casados desde 2010, o casal adotou a primeira filha em 2016, a Chissomo, no Malawi, sul da África. Bless, que significa “benção” em português, foi adotado no mesmo lugar. O processo demorou aproximadamente dois anos para o menino começar a viver com a família no Brasil.

Leia mais: Giovanna Ewbank aparece com boca torta após anestesia

+ Vanessa Gerbelli retrata a esquizofrenia no filme Amor Assombrado

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória