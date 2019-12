Gioh Ewbank e Gagliasso fizeram uma festa incrível para Bless; veja fotos

Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, completou 5 aninhos na última segunda-feira (15) e ganhou uma festona com o tema de super-heróis! Com uma decoração incrível e com a presença do Homem-Aranha e dos Power Rangers, o garoto parece ter se divertido bastante com os amiguinhos.

Os atores compartilharam em suas redes sociais os detalhes da festança. Pelos stories de ambos, podemos ver como ficou o cenário, que foi assinado por Roberta Niemeyer (@robertaniemeyer). Logo na entrada, havia um Homem-Aranha enrolado na teia.

Decoração da festa de Bless, filho de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

Mais tarde, o herói foi brincar com Bless, assim como os Power Rangers!

Power Rangers com o pequeno Bless

Gioh também compartilhou com os seguidores dela um pouco da festa. No chão, um tapete com vários quadrinhos formava uma espécie de passarela, onde Bless brincou com os super-heróis e seus amiguinhos.

Quadrinhos de super-heróis em tapete, na festa de Bless

Fernanda Paes Leme e Léo Fuchs, padrinhos do garotinho, compartilharam uma foto no Instagram em que aparecem vestidos de Power Rangers para a festa. “Power Dindos prontos pra animar qualquer festa!!!”, escreveu a atriz.

