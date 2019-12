Fernanda Souza sobre Thiaguinho: “Nós somos e continuaremos amigos”

Depois que a união de oito anos chegou ao fim, em outubro passado, a atriz apresentadora Fernanda Souza, 35 anos, e o músico Thiaguinho, 36 anos, tranquilizaram o público de que se manteriam próximos. Tanto é que Fernanda avisou que deve estar no show de encerramento do projeto do ex-marido “Tardezinha”, que acontece neste domingo (15) no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

“Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos”, disse Fernanda em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL, publicada ontem (14). “Thiago faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias, aplaudindo esse projeto tão vitorioso”, completou ela sobre o show de hoje.

Além de rechaçar que a proximidade entre os dois poderia indicar um potencial retorno do casal, ela questionou o fato de que, após a separação, seu novo status seja sempre destacado pela mídia. “É sério que em 2019 ainda se defina uma mulher pelo seu estado civil? Eu e nenhuma mulher deveríamos ser definidas por isso. Somos indivíduos, uma pessoa inteira, que se basta para além de ter ou não alguém ao lado”, disse.

Em 2020, ela pretende se aprimorar e ficar atrás das câmeras, por isso uma quinta temporada do programa “Vai Fernandinha”, do Multishow, deve esperar. Fernanda ainda não deve voltar a atuar tão cedo. “Eu também adoro a vida online, mas 2020 será um ano para ficar mais offline. Vou estudar, viajar e criar”, conta.

