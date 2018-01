Pagamento de IPVA tem mudança importante em 2018

Em São Paulo, as notificações de vencimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) não serão mais enviadas por carta para os motoristas. Será preciso consultar o site para verificar valor e o vencimento do imposto.

Quem quiser obter informações sobre o valor a ser pago e a data de vencimento precisa consultar o site do IPVA , criado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Para fazer a consulta é preciso informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e a placa do veículo.

A consulta também poderá ser realizada nos terminais de autoatendimento e nos sites da rede bancária.

Os motoristas podem pagar o IPVA 2018 em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes (até março), de acordo com o final da placa do veículo. O contribuinte que não quitar o imposto está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros.

É preciso observar o calendário de vencimento por final de placa. O pagamento poderá ser feito nas agências bancárias, no guichê dos caixas, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado.

Veja o calendário:

A Secretaria da Fazenda disponibiliza canais eletrônicos de atendimento, pelo 0800-170 110 ou no Fale Conosco para que os contribuintes possam sanar suas dúvidas.