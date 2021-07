Ana Maria Braga ganha novo parceiro no Mais Você

Gil do Vigor, ex-BBB e economista, é o novo parceiro de Ana Maria Braga, no Mais Você, na Rede Globo. O pernambucano anunciou nesta quinta-feira (1º de julho) que terá um quadro dentro do programa.

No Tá lascado, o economista usará do seu bom humor e didática para falar de economia com o público. O nome é inspirado em um dos bordões de Gil eternizados no reality show.

“Que sonho estar ao lado de uma das maiores apresentadoras desse país, em um programa que assisto há anos. No “Tá Lascado”, vou falar de economia de forma simplificada e do meu jeitinho! Vocês não podem perder”, disse o influenciador, que também se tornou um dos principais nomes da publicidade nos últimos meses.

O quadro já tem data de estreia! Segundo Gil, o primeiro episódio irá ao ar na próxima quinta-feira (8). Durante o Big Brother Brasil, o economista foi aprovado para aplicar PhD nos EUA em diversas instituições. Ao sair do programa, ele escolheu o curso na Universidade da Califórnia, que terá início no mês de setembro. Levando isso em consideração, a participação dele, presencialmente, no programa deve durar poucos meses.