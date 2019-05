Garotinha dá presente de Archie a Harry e momento é muito fofo

Príncipe Harry recebeu nesta quinta-feira (9) um dos primeiros presentes para seu filho Archie Harrison. O mimo foi dado por uma garotinha de sete anos chamada Daimy Gommers. O duque de Sussex viajou pela primeira vez após o nascimento do bebê real para o lançamento da nova edição do Invictus Game, seu evento de caridade, em Haia, na Holanda.

Três dias após o nascimento de seu primeiro filho, Harry foi recebido na cidade com vários presentes para Archie, mas o chocalho de brinquedo decorado com vários animais que recebeu de Daimy chamou sua atenção. A garotinha ainda recebeu um abraço do príncipe como agradecimento.

Harry e a pequena fã já haviam se conhecido dois anos atrás, em Toronto, no Canadá, durante viagem também para o Invictus Game. Na ocasião, Harry estava com Meghan Markle – eles tinham acabado de assumir publicamente o relacionamento.

A mãe da garotinha, Danielle, contou ao Daily Mail que foi incrível ver o duque novamente. “Ele parece bem, cheio de energia e espontâneo. Ele se lembrou de ter conhecido Daimy anteriormente, ele sempre foi muito bom com crianças. Eu acho que ele será um ótimo pai”, falou.

O duque estava visitando Haia para a contagem regressiva de um ano para o Invictus Game, evento multi-esportivo internacional criado por ele, no qual veteranos feridos dos serviços armados competem praticando esportes como basquete em cadeiras de rodas, vôlei sentado e remo em quadra.

Confira o fofo momento em que Harry abre o presente da pequena Daimy para o recém-nascido Archie:

