Gabriela Pugliesi volta às redes sociais e declara: “Perdi a mim mesma”

Após quase três meses fora das redes sociais, Gabriela Pugliesi retornou ao Instagram na última segunda-feira (20). A influenciadora havia desativado sua conta depois de se envolver em uma polêmica por ter realizado uma festa em sua casa durante o período de isolamento social.

Para marcar seu retorno, Pugliesi publicou um vídeo com um longo desabafo sobre o ocorrido e o tempo em que ficou desconectada. “Eu vivi dias extremamente necessários fora da internet, que foram muito importantes para mim, para o meu aprendizado. No início foi duro, porque foi acompanhado de um erro, um ato imaturo e inconsciente”, começou.

A influenciadora, conhecida por seus vídeos fitness, foi uma das primeiras celebridades brasileiras a contrair o coronavírus, ainda no mês de março. No final de abril, no entanto, Gabriela postou uma série de vídeos e fotos em uma festa na própria casa, contrariando as recomendações de isolamento para prevenção da transmissão da doença. O ocorrido fez com que ela perdesse milhares de seguidores no Instagram e marcas encerrassem contratos de parceria.

“Eu perdi boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem. Perdi a confiança de vocês. Mas, de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma”, declarou a influenciadora no vídeo. “Eu comecei a me questionar demais. Num momento de fragilidade, você começa a acreditar em tudo de ruim que começam a falar de você”, completou.

Gabriela aproveitou para, mais uma vez, pedir desculpas pelos seus atos. “Se eu te ofendi, nunca foi minha intenção”, afirmou. “Me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma e não qualquer outra pessoa. Foi difícil me perdoar, porque é incoerente com a pessoa que eu sou.”

“Aprendizado”

A influenciadora ainda afirmou que os meses fora das redes foram essenciais para que ela entendesse que “não estava tudo bem” com sua vida e que foi um período de muito aprendizado.

“Eu não estava vendo o quanto eu estava estagnada, iludida, não enxergando um palmo à frente. Por um momento eu estava tomada pelo ego, o que é normal às vezes, e nossa maior missão aqui é saber lidar com o ego, e é difícil pra caramba. Ainda mais nesse meio aqui, tanta sedução. Eu tava vivendo nessa bolha e deixando de olhar para o mundo o tanto que eu deveria”, disse. “Eu precisava ter passado por isso para ter a certeza de que eu estava completamente desconectada de mim naquele período.”

E o desabafo continuou: “Eu realmente até hoje não tinha noção das pessoas que eu alcanço, porque eu sempre fui meio sem noção com esse negócio de número”. Ela ainda agradeceu às pessoas por a terem “cancelado”, já que, sem isso, não teria passado por um processo de transformação. “Porque na vida, quando a gente não se coloca nunca como vítima e, sim, como responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, a gente não só compreende a dor como aprende com ela. E também com as pessoas que causaram essa dor. Tudo vira aprendizado.”

Assista à declaração completa da influenciadora abaixo:

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Gabriela Pugliesi (@gabrielapugliesi) on Jul 20, 2020 at 1:47pm PDT