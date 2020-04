Gabriela Pugliesi perde contratos e milhares de seguidores após festa

A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi perdeu contratos de parcerias com marcas e mais de 100 mil seguidores no Instagram após fazer uma festa em sua casa, no último sábado (25). Ela publicou fotos e vídeos se divertindo e festejando com amigos, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde para manter o isolamento social como medida de combate à pandemia do novo coronavírus.

Na rede social, Pugliesi, que têm 4,4 milhões de seguidores, postou stories da festa em sua residência ao lado de Mari Saad e Bárbara Brunca, também influenciadoras digitais. Em um determinado vídeo, a musa chegou a declarar: “F*da-se a vida!”.

Curiosamente, em meados do mês de março, a blogueira foi testada positivamente para a Covid-19. Os sintomas apareceram depois que Pugliesi voltou do casamento de sua irmã. Outras pessoas presentes na ocasião também foram diagnosticados com a doença, como Preta Gil e Fernanda Paes Leme.

Os internautas criticaram bastante a atitude da influenciadora e usaram as redes sociais para manifestar indignação e cobrar o posicionamento de marcas que mantinham parcerias com ela.

A Liv Up, que vende marmitas saudáveis, foi uma das primeiras a se posicionarem, afirmando que suspendeu “todas as ações que tínhamos programadas com a influenciadora”.

Não incentivamos atitudes que possam colocar a saúde de qualquer pessoa em risco, assim, estamos suspendendo todas as ações que tínhamos programadas com a influenciadora e adiantamos que esse é nosso posicionamento em qualquer outra situação similar. — Liv Up (@livupoficial) April 26, 2020

A marca de roupas Baw Clothing também usou as redes para se manifestar. No Instagram, nos comentários de uma publicação própria, a empresa afirmou estar “surpresa com a atitude da Gabriela” e disse que não apoia a atitude da influenciadora, suspendendo a parceria com ela.

Baw Clothing se posiciona contra as atitudes de Gabriela Pugliesi

A Desinchá, marca de chás, também usou as redes para falar sobre a polêmica. Apesar de não ter citado o nome de Pugliesi, a empresa afirma que suspendeu atividades com parceiros que tenham se posicionado de forma oposta à companhia, que reitera a importância de manter o isolamento social.

Pedido de desculpas

Depois das críticas, Pugliesi usou o Instagram para publicar um vídeo com um pedido de desculpas: “Tô super arrependida. Me desculpem. Que sirva de aprendizado pra mim”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa. A gente pediu comida, a gente bebeu. Eu me passei, postei, falei besteira. Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma, fui irresponsável, imatura, e mais uma vez eu queria pedir desculpas.”

Veja o vídeo completo abaixo:

