As duplas Sandy & Júnior e Chitãozinho & Xororó, junto com o músico Lucas Lima, usaram as redes sociais para fazer um apelo em prol do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), localizado no interior de São Paulo.

A família gravou um vídeo para o Instagram solicitando aos seguidores que participem da campanha de arrecadação emergencial para o combate à Covid-19.

O hospital atua de forma completamente gratuita para a população, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com o crescimento do surto do novo coronavírus no Brasil — principalmente, no estado de São Paulo, epicentro da epidemia no país — a instituição precisa de novos equipamentos de tomografia, respiradores, medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes e de contratações emergenciais de pessoal. O hospital tem no momento 26 leitos na UTI e 10 na UTI pediátrica para o tratamento de pessoas com a doença e negocia mais 20 leitos com a Secretaria de Saúde.

Confira o vídeo abaixo:

Para contribuir em dinheiro, basta depositar qualquer quantia na conta: Banco do Brasil, 001, Agência 4203-X, Conta Corrente 44.427-8, CNPJ 46.068.425/0001-33

A doação direta de itens, como máscaras e equipamentos, podem ser feitas seguindo as orientações disponíveis no site da Unicamp.

