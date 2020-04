Pai e Filha cantando em um mundo insano

O vocalista da banda Tears For Fears, Curt Smith, deu um super alento aos fãs e, de quebra, viralizou nas redes com um vídeo em que canta um dos maiores sucessos da banda, Mad World, com a filha, Diva, de 21 anos.

Mad World, lançado em 1983 no album The Hurting, é um dos hits mais regravados da banda, com inúmeras versões e referências. A letra fala de um adolescente com depressão e que luta para se ajustar em um mundo insano para ele.

A música e a letra foram escritas por Roland Orzabal, o fundador da banda e outro vocalista do Tears for Fears. Smith, que é amigo de adolescência de Orzabal, se diz conectado com a canção pela ligação dos dois. “Nós dois somos filhos do meio, fomos criados por mães com pais ausentes’, ele explicou em uma entrevista. “A canção funcionou melhor na minha voz porque é mais melancólica”, ele acrescentou.

Orzabal escreveu Mad World no violão, inspirado pelo som de Girls on Film, de Duran Duran. “Eu pensei ‘vou tentar uma coisa parecida’ e acabei com Mad World. Soou muito feia no violão comigo cantando’, ele admite. No estúdio eles mudaram o andamento da música. Ele admite que, com Curt, “soou maravilhoso”.

Veja abaixo os vídeos da versão acústica, a original e um playlist com diferentes covers de Mad World.

A versão acústica de Curt e Vida é uma das favoritas da quarentena. Enquanto aguardamos que eles gravem juntas, curta aqui Ouça 4 versões de Mad World.

