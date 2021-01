Funcionário da rainha Elizabeth vai para prisão após furtos no palácio

Canto ainda furtou um álbum de fotos do banquete do estado real da visita do presidente Donald Trump ao Reino Unido, no valor de US$ 2.000.

O tribunal soube que 77 itens foram retirados da loja do palácio, enquanto peças também sumiram dos armários dos funcionários, da loja da Galeria da Rainha e do depósito do Príncipe Andrew.

O promotor Simon Maughan disse ao tribunal que os bens furtados, totalizaram entre US$ 13.000 e US$ 135.000, foram listados para venda no site eBay. Um total de 37 itens foram vendidos no site bem abaixo do valor original, o que rendeu a Canto US$ 10 mil.

Canto se aproveitou da pandemia do coronavírus em 2020, quando ganhou mais acesso a escritórios e outras áreas que normalmente não frequentava.