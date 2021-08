Príncipe Charles divulga foto inédita da Família Real de 1950

O príncipe Charles parece estar resgatando algumas memórias de sua infância! O filho mais velho da rainha Elizabeth compartilhou uma foto em família tirada há 70 anos nos jardins da Clarence House.

Na fotografia vintage, que ainda nem dispunha de cores, é possível reconhecer a monarca com os seus 25 anos de idade, ao lado do falecido marido, o príncipe Philip. No chão brincando com as flores, estão o pequeno Charles e sua irmã mais nova e única filha mulher, a princesa Anne.

Assim como revelado na legenda da imagem, o registro do momento familiar foi feito em um dia quente de verão. A ausência dos príncipes Andrew e Edward é explicável: eles se quer haviam nascido.

Na época, a família real ainda morava na Clarence House, pois Elizabeth não havia sido coroada rainha, ou seja, até então era sucessora de George VI, que só veio a falecer cerca de seis meses depois. Foi somente após ela assumir o trono, que eles passaram a habitar o Palácio de Buckingham.

Tirada dias antes do primeiro aniversário da princesa Anne, a imagem foi compartilhada por Charles coincidentemente dias antes de sua irmã completar 71 anos, o que acontecerá no próximo domingo (21).

O post na realidade faz parte de um tour virtual pela Clarence House, hoje, a atual residência de Charles e Camilla. Outras fotos mostrando o interior da casa e retratos de família já foram compartilhadas, mas, para quem é domado pela curiosidade, um passeio mais intimista pode ser realizado por meio do Google Arts & Culture.