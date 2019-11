Morre Jesus Sangalo, irmão de Ivete Sangalo

Na manhã desta quinta-feira (7) morreu o empresário Jesus Sangalo, 54 anos, irmão da cantora Ivete Sangalo. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel, em Salvador.

Segundo informações da assessoria do hospital, o óbito foi atestado por volta das 10h. De acordo com os médicos, a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por complicações em uma cirurgia bariátrica.

O irmão de Ivete Sangalo estava com problemas de saúde desde 2018. Na época, ele foi internado e chegou a receber alta, porém foi internado novamente.

Em agosto deste ano, ele passou por um tratamento cirúrgico por conta de uma complicação de uma infecção. Nessa ocasião, ele ficou na UTI, com ventilação mecânica e suporte circulatório. Além disso, ele também chegou a ficar em coma induzido. Neste mês, a cantora publicou vários “Stories”, em seu perfil no Instagram, falando sobre o estado de saúde do irmão. Ela agradeceu às orações e explicou que Jesus estava evoluindo e que todos estava felizes com isso.

Segundo funcionários do hospital, Ivete foi visitar o irmão na quarta-feira (6). A família ainda não se pronunciou após a morte de Jesus Sangalo.

