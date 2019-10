Felipe Titto é mordido pelo próprio cachorro e vai parar no hospital

Felipe Titto passou por um acidente no último domingo (27). Ele estava curtindo o fim de semana em sua casa, quando foi mordido pelo seu próprio cachorro.

O ator, que interpreta o personagem Abdias na novela A Dona do Pedaço, foi surpreendido pelo cão no momento em que pulou na piscina da sua casa. O animal tentou impedir a ação do dono, por isso atacou a sua perna. Tito estancou a mordida com uma toalha, mas ao chegar no hospital, precisou levar 15 pontos.

O ator conseguiu gravar o momento em que seu cachorro tenta impedi-lo de pular na piscina

Depois de voltar do hospital, ele explicou o porquê de seu cachorro tentar impedir que ele pulasse na piscina. “Thor tem um pouco de trauma, ele não gosta que eu nade. Eu vou dividir com vocês esse momento. Eu fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo, acabou mordendo minha perna. Tranquilo o rombo”, contou.

Ele ainda informou que, por ser um cachorro adotado, ele não sabe bem quais são os traumas que o pet tem. “Imagino que isso seja uma particularidade dele, ele não gosta de forma nenhuma que a gente entre na água”, finalizou o ator.

