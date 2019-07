Domingão do Faustão demite 11 bailarinas

A produção do programa “Domingão do Faustão” desligou 11 dançarinas do balé do Faustão. As demissões aconteceram após o encerramento do “Show dos Famosos” e às vésperas dos quadros “Ding Dong” e “Dança dos Famosos”.

Segundo o blog do Chico Barney, a equipe de comunicação da Globo informou que o programa renova o quadro de bailarinas periodicamente, e isso é comum desde sua estreia.

Embora seja comum a troca no casting, não existe nenhum registro recente de tantas demissões. A última foi no ano passo, quando cinco integrantes foram desligadas, mas substituídas por outras dançarinas.

Uma lista de 11 nomes circula na internet, mas nada foi divulgado oficialmente pela produção do programa.

