Noiva? Fátima Bernardes aparece com aliança na mão direita

Fátima Bernardes foi vista usando uma aliança na mão direita na última sexta-feira (3). Neste mês, a apresentadora e seu namorado, Túlio Gadelha, completam dois anos desde que se conheceram.

O anel no dedo de Fátima foi visto durante o programa “Encontro”, da Rede Globo. No final de semana, quando ela e Túlio compareceram à festa de aniversário de Duda Martins, amiga do casal, a aliança também pode ser vista em sua mão.

Em entrevistas, Fátima contou que, em 2017, ela e Túlio se conheceram na festa de aniversário de Duda. Trocaram olhares e, a partir do encontro, começaram a trocar mensagens.

Fátima aparece usando aliança na mão direita durante festa de aniversário, neste final de semana.

Leia também: Fátima posta foto beijando Túlio e fãs vão à loucura

+ Ana Maria Braga diz que quer um novo amor

Siga CLAUDIA no Youtube