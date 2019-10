Após seis meses em coma, bebê acorda sorrindo para o pai

Michael Labuschagne tem pouco tempo de vidas, mas já passou por um momento único e de superação em um hospital de Bristol, na Inglaterra. O bebê ficou em coma por sete meses e retomou a consciência de uma maneira surpreendente.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Atualmente, Michael tem um ano e maio, mas, na época da internação, ele tinha apenas 10 meses de idade. Após acordar sem fôlego, ele foi levado para a urgência do hospital e diagnosticado com uma paragem cardíaca.

Os médicos tiveram que induzir o coma, mas alertaram os pais que provavelmente a criança nunca mais voltaria a acordar. Só que na prática, as coisas funcionam de um jeito diferente. Michael contrariou todas as probabilidades e acordou do coma após seis meses, sorrindo para o pai, Stuart.

Em contrapartida, o momento foi interrompido pela notícia que a criança poderia ter sofrido danos cerebrais irreversíveis. Porém, o bebê chocou os médicos após a realização de exames com resultados excelentes sobre a saúde do seu cérebro.

Apesar de não sofrer danos cerebrais, os pais de Michael ainda não podiam respirar aliviados, já que o bebê foi diagnosticado com um tumor no coração. Agora, os pais realizam uma campanha de arrecadação para realizar a cirurgia do filho em um hospital de Boston, nos EUA, que consegue remover o tumor.

Leia também: “Não tenho como agradecer seu apoio”, diz Helô Perissé a Ingrid Guimarães

+ Os bastidores da luta contra o câncer: a formação em cirurgia

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?