Famosos comemoram o Dia dos Pais com homenagens e fotos antigas

Feliz dia dos pais para todos os pais, em especial para aqueles que não vão poder estar junto de seus filhos e ganhar deles aquele abraço. Um especial feliz dia dos pais também pro meu pai, o bendito fruto da casa das sete mulheres! Quanto amor, paciência e sensibilidade pra lidar com todas nós! Paizinho, queria muito estar aí pra te dar um abraço apertado e dizer o quão grata sou por te ter em minha vida. Que sorte a nossa ter um pai tão sábio, tão alegre, tão curioso e empático. Obrigada por ser nosso eterno conselheiro e nos mostrar como a vida pode ser leve e positiva. Te amo! #diadospais #amor #família ❤️ Happy Father's Day to all the fathers out there, especially those who are not able to be with their children and share a warm hug today. Also a very special happy father's day to my father, the blessed fruit of our house of seven women! So much love, patience and sensitivity to deal with all of us! Dad, I wish I could be with you to give you a big hug and say how grateful I am for having you in my life. We are so lucky to have a father so wise, so cheerful, so curious and so empathetic. Thank you for being our eternal counselor and showing us how light and positive life can be. Love you!#fathersday #love #family