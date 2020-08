Essa manicure vai inspirar as suas nail arts mais chiques

Nos últimos meses, um dos segmentos de produto que mais venderam na Amazon foram aqueles relacionados às unhas. O confinamento estimulou a rotina de nail care em casa, desde o momento de lixar e remover as cutícula até a cobertura colorida. A moda das artes que já vinha retornando lá dos anos 90 ganhou fôlego, só que mais minimalista, já que é preciso fazer sozinha com as mãos direita e a esquerda.

Se quer entrar na onda também, separamos dez opções fáceis e lindas. A inspiração vem de Betina Goldstein, empresária, manicure e nail artist de Los Angeles, nos Estados Unidos, que acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram. É lá que ela compartilha ideias elegantes e minimalistas para quem quer variar na esmaltação.

Cor com poá

https://www.instagram.com/p/CDJuFPDjFd-/?igshid=c8lyqad0nm1u

Degradê pastel

https://www.instagram.com/p/CCoZYjtjw0O/?igshid=1x4s7my50b5l1

Degradê neutro

https://www.instagram.com/p/CBywl1tjPjx/?igshid=6oeku0wh8ywg

Colorido discreto

https://www.instagram.com/p/CCJg0cWjU2T/?igshid=1souz8rxjfihg

Tom sobre tom

https://www.instagram.com/p/B_OGD6WDZV5/?igshid=cu4okhlu68yo

Poás gigantes

https://www.instagram.com/p/B9o5t7Qgefq/?igshid=tjvmzo96s58b

Toque metalizado

https://www.instagram.com/p/B4VppXTAECq/?igshid=1nbntp2k48cke

Pétalas delicadas

https://www.instagram.com/p/BzlK4Wzg0DC/?igshid=mmt1fxtjwx92

Efeito ombré

https://www.instagram.com/p/BvCIP8Sgjac/?igshid=bvbdzh76sb32

Bolinhas com glitter

https://www.instagram.com/p/BqKYs2_ARjy/?igshid=1951ldihwhs98