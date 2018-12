Meghan e Harry passarão a manhã de Natal separados por conta de tradição

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry irão comemorar o Natal com a rainha Elizabeth II e toda a família real. Porém, na manhã do dia 25 de dezembro, eles devem ficar separados.

Uma tradição da coroa britânica diz que as mulheres da realeza tem o café servido em seus quartos, enquanto os homens devem comer no andar de baixo. As informações são do ex-chef real Darren McGrady, que escreveu um artigo para o portal The Daily Mail contando sobre a incomum tradição.

“No dia de Natal, as senhoras geralmente optam por um café da manhã leve com frutas fatiadas, meia toranja, torradas e café entregue em seus quartos”, acrescentando que os homens preferem ovos, bacon, cogumelos, peixe defumado e rins grelhados. No entanto, reiterou que se as duquesas quiserem se juntar aos homens, elas podem.

