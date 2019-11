Fake News! Rede social de reality show anuncia morte de Gugu

Gugu Liberato e seus fãs foram pegos de surpresa no último domingo (3). A conta oficial do reality show Power Couple Brasil, da Rede Record, no Instagram, publicou uma foto do apresentador na qual dizia que Gugu havia morrido por conta de um infarto.

“Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um infarto, na noite deste domingo. Mais informações vejam nos noticiários da Record TV durante a semana”, dizia a publicação. A informação gerou uma onda de comentários lamentando o ocorrido.

Na verdade, o perfil da atração foi invadido por Hackers neste final de semana que divulgaram esta notícia falsa. Assim que recuperaram o Instagram, a equipe deletou a foto e disse ter sofrido um ataque virtual, explicando que a notícia sobre a morte de Gugu era mentirosa. “A conta do #PowerCoupleBrasil foi invadida, infelizmente. O Gugu está ótimo!”.

De férias em Singapura, o apresentador usou as suas redes sociais para desmentir a notícia. No Twitter e Instagram, ele usou do bom humor para tranquilizar seus fãs. “Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta? Estou muito bem, obrigado”, confirmou.

