Astrólogo Walter Mercado, famoso nos anos 90, morre aos 87 anos

O astrólogo porto-riquenho Walter Mercado, conhecido no Brasil pelo bordão “ligue djá”, morreu, aos 87 anos, na noite de sábado (2), de falência renal. Ele estava internado no Hospital Auxilio Mutuo, em San Juan, capital de Porto Rico.

A morte de Walter Mercado Salinas, seu nome de batismo, foi confirmada por seu assessor de Mercado, Omar Matos, à Telemundo, rede de televisão portorriquenha.

Mercado ficou conhecido no Brasil na década de 1990, por causa das propagandas do programas de televendas de seus serviços exótericos, oferecidos por ligações telefônicas, com números de 0900.