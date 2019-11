Samuel Rosa anuncia o fim da banda Skank

Depois de três décadas de carreira e muitos sucessos, a banda Skank vai chegar ao fim. Donos de hits como “Jackie Tequila”, “É uma Partida de Futebol” e “Garota Nacional”, entre outros, o grupo mineiro deve fazer sua turnê de despedida pelo Brasil no ano que vem, intitulada “30 Anos” – uma coletânea de 30 hits da carreira, com mais uma música inédita. As datas serão anunciadas em janeiro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o vocalista Samuel Rosa confirmou o fim. “É uma parada sem previsão de volta”, disse.

Para a coluna de Mônica Bergamo, Samuel disse que a decisão partiu dele : “Nesse momento, para mim, a melhor forma de me surpreender e de surpreender as pessoas é fora do Skank. Quero me testar em outro ambiente musical, com outros parceiros. Cara, são 30 anos tocando com as mesmas pessoas! Já fiz de tudo lá. Está na hora de brincar um pouco, sabe?”, afirmou o roqueiro.

Em nota oficial enviada à CLAUDIA, a banda afirma que a banda chega ao fim em paz. “(Chegou a hora de) Cada um olhar para si. É hora de experimentarmos, ainda que demos com os burros n´água. Quero me testar fora do Skank, me ver em um círculo de músicos fora do que sempre transitamos. Há muito ainda a descobrir”, diz Samuel. “É um grande desafio pessoal para cada um. Pode ser extremamente saudável nos reinventarmos, tentarmos coisas diferentes, ter esse espaço para liberdade criativa”, completa o tecladista Henrique Portugal. O baixista Lelo Zaneti garantiu que o término veio sem crises. “Nosso grande compromisso é com o público e no cuidado com a carreira. Não acreditamos que é preciso estar em baixa para dar uma parada, não precisa ser trágico, nem problemático”. e, para completar, o baterista Haroldo Ferretti já pensa em planos futuros. “Quando falei para pessoas próximas, a reação foi: ‘Até que enfim você vai descansar’. E quem disse que eu quero descansar?” (risos), afirma.

Os integrantes Lelo e Henrique já tocam um projeto paralelo com o DJ mineiro Anderson Noise, o Nie Myer. Haroldo Ferretti e Samuel devem apresentar em breve seus novos projetos.