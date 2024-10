Exclusivo! Paula Barbosa, atriz de ‘Pantanal’, está grávida

Depois de encantar o público na pele de Zefa, em Pantanal, a atriz Paula Barbosa está grávida de seu segundo filho. Aos 38 anos, a artista revelou em exclusiva à CLAUDIA como está vivendo esse momento e refletiu sobre a violência obstétrica que enfrentou na primeira gestação, além dos desafios de ser mãe.

“Para mim, a maternidade é a experiência mais transformadora que vivi. Embora desafiadora, é engrandecedora. Ela me conectou comigo mesma e me ensinou sobre o tempo da natureza, algo que não se pode apressar”, diz a atriz, comemorando a notícia.

Paula Barbosa fala sobre ser mãe aos 38 anos

Ao lembrar da sua primeira gestação, há oito anos, Paula percebe as diferenças entre as duas experiências. “Na gravidez do meu primeiro filho, ganhei muita energia, os hormônios me fizeram muito bem”. Desta vez, porém, ela sente os efeitos da gestação tardia, quando a mulher engravida após os 35 anos.

No início da gestação, ela teve um pequeno sangramento, o que a deixou assustada, mas que isso mostra como nenhuma mulher tem a mesma experiência. “Cada gestação é única”, reflete. Apesar dos desafios, ela entende que está muito mais preparada. “Estou em um momento mais maduro, me sinto mais tranquila.”

Paula Barbosa passou por uma violência obstétrica

Entre as dificuldades que a artista viveu, ela sofreu uma violência obstétrica na primeira gestação. “Queria um parto humanizado, mas meu médico não apoiava minha decisão. Durante uma consulta, ele me disse que precisava de uma cerclagem urgente, alegando que meu filho estava encaixado e que havia risco de perdê-lo. Saí de lá em choque, mas algo me dizia que aquilo não estava certo.”

Após buscar uma segunda opinião com especialistas em gravidez de risco, Paula foi tranquilizada e recebeu a confirmação de que tudo estava bem. “Foi difícil, mas decidi não seguir as recomendações do meu obstetra. Mesmo assim, ele continuou me enviando mensagens durante toda a gestação, tentando me convencer do contrário. Passei até o último dia da gravidez preocupada, pensando ‘e se ele tivesse razão?’. Mas não era a realidade.”

Na época, Paula não entendeu completamente que era uma vítima. “Demorei a acreditar que meu médico, alguém em quem confiava tanto, poderia agir daquela forma. Somente depois percebi o que havia acontecido, porque não se falava em violência obstétrica como se fala hoje.”

Atriz conta como foi ter o Baby Blues

Ela também relembra as dificuldades enfrentadas como mãe, incluindo o Baby Blues, uma alteração de humor comum nos primeiros dias após o parto. “No começo, pensei que estava desenvolvendo depressão pós-parto, o que me apavorou, pois fazia acompanhamento psiquiátrico por insônia e ansiedade. Conversando com médicos, aprendi que o Baby Blues é algo hormonal e comum, que felizmente passa.”

Sobre a amamentação, Paula descobriu que o processo não era tão instintivo quanto imaginava. “Achava que seria algo natural, mas não é. Cada mulher e cada bebê tem suas particularidades. Uma pequena mudança de posição pode fazer toda a diferença. Cada profissional tinha uma dica diferente, o que gerava confusão.”

Paula fala sobre a importância do acesso a informação na gravidez

Hoje, com maior acesso à informação, Paula se sente mais segura. “Quando tive um sangramento, consegui entender rapidamente o que poderia ser. A diferença em comparação à minha primeira gestação é enorme.”

Com essa nova perspectiva, ela se sente muito mais preparada para o segundo parto. “Meu conselho é que as mulheres se informem ao máximo e ouçam outras experiências. É fundamental filtrar os palpites, mas muitos deles podem ser úteis.”

O que a atriz espera para o futuro

Em relação aos novos projetos, Paula compartilha que está aproveitando esse momento de gravidez e repouso para desenvolver algumas iniciativas pessoais. “Estou na etapa de finalização do primeiro curta que escrevi e dirigi, e também lançarei músicas inéditas ainda este ano.”

“Sinto que a maternidade me trouxe uma força e um poder que nunca havia experimentado antes. Mesmo sabendo dos desafios que ainda estão por vir, estou feliz e ansiosa por essa nova fase.” Que venha com muita saúde!

