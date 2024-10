Como os ex-namorados de Sabrina Sato reagiram à notícia de sua gravidez?

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, quando o astro de “Mania de Você” foi visto acompanhado da apresentadora durante o carnaval. A gravidez foi anunciada nesta quarta-feira (16), por meio de uma nota emitida pelas assessorias do casal.

“Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial”, diz o comunicado oficial. A apresentadora já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle.

João Vicente

O ator João Vicente, que namorou Sabrina entre 2013 e 2015, publicou um vídeo inusitado sobre a novidade. A gravação foi postada no perfil “Porta dos Fundos”, projeto de humor do qual ele faz parte.

Com a legenda “Quando você descobre que sua ex está grávida”, o vídeo mostra Vicente sentado no chão de um banheiro, “sofrendo” em diferentes momentos. O conteúdo, que já acumula mais de 1 milhão de visualizações, dividiu opiniões na internet, e muitos internautas acharam a publicação desrespeitosa e desnecessária.

Apesar das críticas, o ator sempre falou com muito carinho da ex-namorada, e os dois têm uma relação de amizade.

Duda Nagle

O também ator, Duda Nagle, contou sobre como descobriu a notícia da gravidez de sua ex-mulher, Sabrina Sato, durante participação no podcast Papagaio Falante. O casal ficou juntos por sete anos.

Duda disse ter ficado muito feliz e que o novo bebê fará muito bem a Zoe. Além disso, ele garantiu que mantém uma boa relação com Nicolas Prattes.

“Vi a notícia e ela me ligou logo em seguida e contou. Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles”, acrescentou.

