Após tentar suicídio, ex-Menudo é internado em estado grave

Anthony Galindo, 41 anos, que era do grupo Menudo, tentou suicídio no último domingo (27) e acabou sendo internado. O estado de saúde do artista é grave. A família divulgou a notícia por meio de um comunicado.

Pela nota, a família informa que o ex-menudo tinha depressão. O isolamento por conta da pandemia teria agravado o caso. “Anthony estava sofrendo com episódios de depressão. Todos sabem da sua grande paixão pela música. A depressão se acentuou com a pandemia e resultou em uma decisão drástica e infeliz.”

“Como família de Anthony Galindo temos passado por uma situação delicada e difícil nesses últimos dias. Não queríamos alarmar o público até ter um diagnóstico mais claro. Hoje comunicamos que Anthony cometeu uma tentativa de suicídio no domingo passado e se encontra em estado crítico. Estamos consternados”, disse os familiares.

O venezuelano está internado em Miami, nos Estados Unidos.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) tem um canal gratuito e anônimo de apoio psicológico à disposição 24 horas. Para conversar ou pedir ajuda por conta de depressão, crise de ansiedade, é só ligar no número 188 ou acessar o site deles.