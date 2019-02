Ex de Bradley Cooper reage aos rumores de que ele e Gaga estejam juntos

Lady Gaga e Bradley Cooper arrasaram na apresentação de “Shallow” durante a cerimônia do Oscar. A química entre os dois impressionou tanto que muita gente na internet já “shippa” o que chama de casal (mesmo que Bradley já seja casado).

Durante a apresentação, os dois dividiram o banco do piano e cantaram um trecho da música com os rostos coladinhos e ainda terminaram a canção olhando um no olho do outro. Ao sair do palco, Bradley conduziu Gaga aos bastidores com o seu braço na cintura da cantora.

A ex-mulher do ator, Jennifer Esposito, acabou fazendo um comentário dúbio sobre a performance. No post do ator e comediante David Spade, que questionou se havia alguma chance de Cooper e Gaga estarem juntos, ela comentou:

Cooper e Esposito se casaram em dezembro de 2006, porém anunciaram o término em maio de 2007, apenas quatro meses depois do casamento. Desde 2015, o ator está com a modelo Irina Shayk.

