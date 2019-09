Evaristo Costa faz montagem com Padre Fábio de Melo e a internet adorou!

Evaristo Costa e o Padre Fábio de Melo arrancaram boas risadas de seus seguidores. Na última quarta (25), o padre postou em sua conta no Instagram uma foto com os trajes da Jordânia, região que estava visitando.

Com a piada na ponta da língua, o jornalista não perdeu tempo e comentou “parecendo o tiozão que vende kibe na praia”. Não satisfeito com o comentário, o ex-apresentador do Jornal Hoje fez uma montagem na qual o religioso aparece ao lado de um camelo e escreveu “beduíno”. Confira abaixo:

Pouco tempo depois, o Padre postou uma nova foto em respostas às brincadeiras de Evaristo. “Você não vale a rolha do vinho”, comentou Fábio, que também não perde uma zoação nas redes.

Leia mais: Record já tem substituto para Geraldo Luís no Domingo Show

+Glória Pires fala sobre distúrbio das filhas Cleo e Antonia