Record já tem substituto para Geraldo Luís no Domingo Show

Sabrina Sato será a nova apresentadora do Domingo Show. Com a saída do jornalista Reinaldo Gottino para a CNN Brasil, o programa dominical Domingo Show perdeu ser apresentador Geraldo Luís, que volta a comandar o Balanço Geral. A informação é da colunista Cristina Padiglione, do F5.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Por conta do nascimento da filha Zoe, Sabrina está longe das telinhas há seis meses, sendo que, no set, a apresentadora não pisa há um ano praticamente. Nesse período, Sato conciliou a maternidade com trabalhos publicitários.

Segundo a jornalista, a escolha por Sabrina Sato seria um dos passos para mudar o estilo da emissora, principalmente no domingo. Com certeza, animação não vai faltar durante o programa Domingo Show.

Leia mais: Polícia apura se mulher morta com tiro no peito foi vítima de feminicídio

+ Ficou mais fácil: Carteira de Trabalho Digital já está em vigor

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade