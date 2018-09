Evaristo Costa desmente volta à TV

O apresentador Evaristo Costa desmentiu, por meio de uma postagem em seu Instagram, a notícia de que vai voltar à TV.

Com três representações de si mesmo, tapando os ouvidos, os olhos e a boca, o apresentador fez uma publicação esclarecedora aos fãs com a legenda: “Estão dizendo que tem projeto secreto comigo em 2019. Tão secreto, que nem to sabendo.#fakenews”.

Segundo informações divulgadas pelo UOL, o SBT estaria planejando um programa especialmente para Evaristo.

