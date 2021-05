Na UTI, Eva Wilma recebe o diagnóstico de câncer no ovário

A atriz Eva Wilma, 87 anos, está internada desde o dia 15 de abril pra cuidar de problemas renais e cardíacos. Contudo, agora ela recebeu o diagnóstico de câncer no ovário e já iniciou o tratamento, segundo o boletim médico.

Em janeiro deste ano, a atriz já foi internada para se tratar de pneumonia. Na ocasião, após 21 dias no hospital, ela apareceu em um vídeo mostrando bom estado de saúde. Ela agradeceu a equipe médica e as mensagens de carinho.

No Instagram, a última postagem da atriz é do dia 19 de abril, quando apareceu ensaiando um texto para gravar um off do filme As Aparecidas. Até o momento, não há novos comunicados da atriz ou de sua equipe.