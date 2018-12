Esta foto dos filhos de Michel Teló e Thais Fersoza é a mais fofa de 2018

View this post on Instagram

Aqueles momentos mágicos q Deus no proporciona… que benção poder vivenciar isso! Meu galã, meu príncipe de mini RC e nossa princesinha toda encantada de ter ganho uma rosa.. marido nos deixando ainda mais orgulhosos cantando com um grande ídolo! Foi incrível!!!!!!!!! Sa da @le_infance vc acertou em cada detalhe!!!! Melinda, Teodoro e eu! Apaixonada nos nossos looks especiais! Gente, vcs não imaginam o q essas crianças estavam pessoalmente…….. a mamãe não conseguia tirar o sorriso do rosto! #MeusGeminhos #MãeDeDois #MãeCoruja #EsposaCoruja