No aniversário de um ano de Teodoro, Thaís Fersoza já mostrou que gosta de caprichar nas lembrancinhas dos convidados ao surpreendê-los com um kit de suporte para assistir a filmes comendo pipoca e tomando suco. No aniversário de 2 anos da primogênita Melinda, realizado nesta quarta-feira (1), o capricho foi além: as lembrancinhas para crianças e adultos foram diferentes.

Os brindes seguiram a temática da festa toda inspirada no filme A Pequena Sereia. As crianças receberam um saco de dormir com estampa da princesa submarina da Disney – “A Melinda adorou”, disse a atriz em seu Instagram Stories – e os adultos receberam um necessaire decorado com conchas. Que mimos criativos, né?

