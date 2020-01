Esse look de Priyanka Chopra parece que saiu de um casamento de princesa

Mais um dia de Festival de Cannes, mais um dia com looks maravilhosos. Neste sábado (18), foi a vez da atriz Priyanka Chopra ser a grande estrela do tapete vermelho.

Na premiere do filme francês “The Best Years of a Life”, ela e seu marido Nick Jonas investiram em modelos completamente brancos.

Enquanto o membro do Jonas Brothers trajava um tradicional smoking, Priyanka escolheu um lindo vestido branco assinado por Georges Hobeika, tão lindo quanto os que usou como noiva.

A roupa conta com um corpete justo envolto em tule, tecido que também compõe a saia e sua camada assimétrica. Simples e elegante, a atriz parecia uma princesa de conto de fadas!

Confira: