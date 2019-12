Após separação, Fernanda Souza manda recado fofo para Thiaguinho

Fernanda Souza e Thiaguinho deixaram de ser um casal em outubro deste ano. Os artistas tiveram um relacionamento de 8 anos, sendo 4 de casamento. O anúncio chocou o público, mas nesta sexta-feira (13), a atriz deixou um comentário carinhoso para o ex-marido, que deixou os fãs com esperança em relação a um possível retorno deles.

Em uma publicação no Instagram, o cantor escreveu na legenda de uma foto sua: “Sexta-feira 13. Entendedores entenderão”, brincando com uma associação da data com gatos pretos.

O pagodeiro também aproveitou para divulgar o seu show no estádio do Maracanã, que acontece domingo (15), no Rio de Janeiro.

Entre os comentários de fãs e amigos do ex-integrante do grupo Exaltasamba, a mensagem de Fernandinha certamente é a que mais chama a atenção. A apresentador comentou duas vezes inclusive: “Vamos com tudo! Vai ser incrível!”, sendo que a segunda foi apenas uma risada.

Comentários de Fernandinha na foto de Thiaguinho:

No final de novembro, Thiaguinho chegou a se emocionar enquanto cantava Ainda Bem, música composta por ele para a ex-mulher. Com a voz embargada, o cantor deixou para o público cantar o resto da canção. Assista ao momento.

Vale lembrar que no anúncio da separação, divulgado no perfil dos dois artistas, eles diziam que não era para estranhar caso ainda aparecessem juntos. “Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui pra frente”, fazendo uma referência ao bom relacionamento mantido mesmo com a separação.

