Marília Mendonça dá melhor resposta sobre o nascimento do filho

hoje foi um dia incrível e reflexivo. acordei com a notícia de que sua priminha de segundo grau estava chegando, depois de tanta ansiedade e com vontade de organizar suas coisinhas, já que estamos cada dia mais perto. separei cada roupinha com sua vovó pra mandar lavar e te visualizei dentro de cada pedacinho ali. você não para aqui dentro e eu te sinto tão meu amigo, que parecem anos juntos. os nossos bate-papos na madrugada, nossos banhos onde eu canto pra você e você parece dançar aqui dentro, as lágrimas que você já enxugou mais do que qualquer pessoa nesse mundo com seu amor, a evolução do seu crescimento juntamente com o meu amor por você. filho, você já me ensinou tanto e eu ainda nem conheço seu rostinho, seu olhar, seu cheiro. agora eu consigo imaginar o que é um amor não caber no peito e transbordar num ser humano. mesmo nessa vida louca e corrida, tenho me esforçado pra te cuidar como nunca me cuidei e sei que você sente isso, quando retribui meus carinhos com seus chutinhos de amor! eu te amo, leo. perdoa a minha ansiedade, mas não vejo a hora de ter em meus braços! ♥️